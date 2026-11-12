Baylin Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Baylin Technologies hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,75 Prozent auf 35,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at