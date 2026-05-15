Baylin Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Baylin Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,89 Prozent auf 16,1 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at