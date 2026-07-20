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20.07.2026 06:31:29
BAYN Europe AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BAYN Europe AB hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BAYN Europe AB ein EPS von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,06 Prozent auf 2,00 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,98 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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