BAYN Europe AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BAYN Europe AB lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,09 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,98 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,120 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2,07 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at