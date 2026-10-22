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22.10.2026 06:31:29
BAYN Europe AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
BAYN Europe AB hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
BAYN Europe AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,190 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,18 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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