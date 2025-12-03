Bayridge Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bayridge Resources hat am 01.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayridge Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at