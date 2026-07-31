Bayside Land hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bayside Land hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 ILS, nach 1,10 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,0 Millionen ILS – ein Plus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayside Land 217,0 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at