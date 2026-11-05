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05.11.2026 06:31:28
Bayside Land mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bayside Land stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,410 ILS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 266,2 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 235,0 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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