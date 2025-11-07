Bayside Land öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bayside Land hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayside Land im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235,0 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 222,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at