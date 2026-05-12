Bayside Land: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bayside Land hat am 10.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 ILS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 240,2 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayside Land einen Umsatz von 214,6 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at