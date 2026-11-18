Bayview Acquisition A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at