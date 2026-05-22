Bayview Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bayview Acquisition A präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayview Acquisition A ein EPS von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at