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22.05.2026 06:31:29
Bayview Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bayview Acquisition A präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayview Acquisition A ein EPS von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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