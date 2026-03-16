Bayview Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bayview Acquisition A hat am 13.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,940 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Bayview Acquisition A ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at