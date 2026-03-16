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16.03.2026 06:31:29
Bayview Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bayview Acquisition A hat am 13.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,940 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Bayview Acquisition A ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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