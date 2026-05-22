Bayview Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bayview Acquisition hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayview Acquisition ein EPS von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at