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16.03.2026 06:31:29
Bayview Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bayview Acquisition lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,050 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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