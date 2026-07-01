BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
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01.07.2026 12:26:00
BayWa: Kriselnder Agrarkonzern braucht mehr Zeit für Sanierung
Ein missglückter Verkauf, mögliche Untreue: Die Liste der Probleme im BayWa-Konzern ist lang. Nun soll sich die Lage später bessern als geplant. Und die Großaktionäre machen schmerzhafte Zugeständnisse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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