BayWa Aktie

BayWa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062

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01.07.2026 12:26:00

BayWa: Kriselnder Agrarkonzern braucht mehr Zeit für Sanierung

Ein missglückter Verkauf, mögliche Untreue: Die Liste der Probleme im BayWa-Konzern ist lang. Nun soll sich die Lage später bessern als geplant. Und die Großaktionäre machen schmerzhafte Zugeständnisse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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