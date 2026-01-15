BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
|
15.01.2026 21:36:00
BayWa: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex‑Chef Klaus Josef Lutz
Der BayWa-Konzern steckt seit 2024 in einer umfassenden Sanierung. Nun haben Staatsanwälte die Privaträume des früheren Vorstandschefs Klaus Josef Lutz durchsucht – einen der einflussreichsten Wirtschaftsfunktionäre Bayerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)
|
15.01.26
|BayWa: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex‑Chef Klaus Josef Lutz (Spiegel Online)
|
12.01.26
|BayWa-Aktie schwächelt: Chefwechsel (dpa-AFX)
|
09.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG (EQS Group)
|
09.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Change in the Board of Management of BayWa AG (EQS Group)
|
06.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Beratung zur zukünftigen personellen Ausrichtung des Vorstands (EQS Group)
|
06.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Discussion on future development of Board of Management (EQS Group)
|
25.12.25
|BayWa-Aktie: BayWa verkauft Tochter Cefetra (dpa-AFX)
|
24.12.25
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Verträge für Verkauf von Cefetra mit neuer Investorengruppe unterzeichnet (EQS Group)
Analysen zu BayWa AG (vink. NA)
|11.06.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|22.05.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|10.05.24
|BayWa Halten
|DZ BANK
|17.04.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|BayWa Halten
|DZ BANK
