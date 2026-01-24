BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
|Zahlen zu spät
|
24.01.2026 15:18:39
BayWa-Aktie: Aufsichtsbehörde verhängt Bußgeld gegen BayWa
Das bezieht sich darauf, dass Kapitalgesellschaften ihre Jahresabschlüsse und eine ganze Reihe weiterer Unterlagen elektronisch an den Bund übermitteln müssen. Die Geschäftszahlen werden schlussendlich auf der Webseite des Unternehmensregisters veröffentlicht. Laut Bafin hat die BayWa keine Beschwerde eingelegt.
Der hochverschuldete Mischkonzern mit dem Hauptgeschäftsfeld Agrarhandel war 2024 in Schieflage geraten, deswegen hatte sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert. Die Maßregelung durch das Bundesamt für Justiz ist allerdings nur das kleinste der juristischen Probleme des Konzerns: Die Bafin hatte im Oktober Fehler im Jahresabschluss 2023 bemängelt, der Vorwurf läuft darauf hinaus, dass der damalige Vorstand die Risiken des Konzerns geschönt haben soll. Deswegen ermittelt auch die Münchner Staatsanwaltschaft.
/cho/DP/zb
BONN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)
|
15.01.26
|BayWa: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex‑Chef Klaus Josef Lutz (Spiegel Online)
|
12.01.26
|BayWa-Aktie schwächelt: Chefwechsel (dpa-AFX)
|
09.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Change in the Board of Management of BayWa AG (EQS Group)
|
09.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Veränderung im Vorstand der BayWa AG (EQS Group)
|
06.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Beratung zur zukünftigen personellen Ausrichtung des Vorstands (EQS Group)
|
06.01.26
|EQS-Adhoc: BayWa AG: Discussion on future development of Board of Management (EQS Group)
|
25.12.25