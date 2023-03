BayWa-Aktie gesucht: BayWa plant Verkauf des internationalen Solarhandelsgeschäfts

Der Agrarhändler und Mischkonzern BayWa will sein internationales Solarhandelsgeschäft verkaufen.

Der Geschäftsbereich für erneuerbare Energien (Baywa r.e.) solle sich künftig auf das internationale Projektgeschäft und die verstärkte Vermarktung von Strom aus eigenen Anlagen konzentrieren, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in München mit. Der geplante Verkauf des Solarhandelsgeschäfts dient den Angaben zufolge auch dazu, das dort eingesetzte Kapital des Unternehmens an anderer Stelle zu nutzen. Das Ziel sei, mit dem Verkaufserlös die Verdreifachung des Umfangs des derzeitigen Projektgeschäfts bis 2026 zu finanzieren und das Independent-Power-Producer-Portfolio auf drei Gigawatt zu erweitern, hieß es weiter.

Die BayWa-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise um 0,23 Prozent höher bei 42,70 Euro.

