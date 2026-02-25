BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
25.02.2026 15:18:39
BayWa-Aktie weit im Plus: Verkauf von niederländischer Tochter
Damit ist nun ein knappes Drittel des langen Wegs zur erhofften finanziellen Gesundung geschafft: Ziel des Vorstands ist eine Verringerung des Schuldenbergs um vier Milliarden Euro. Die BayWa hatte die Cefetra 2012 im Rahmen ihrer missglückten internationalen Expansion gekauft - der damalige Kaufpreis war mit 125 Millionen Euro genauso hoch wie der jetzige Verkaufspreis. Die Cefetra-Gruppe ist wie die BayWa selbst im Getreidehandel tätig und beliefert unter anderem die Futtermittelindustrie mit Soja.
Der BayWa-Vorstand hatte bereits im vergangenen Jahr einen Käufer gefunden, der jedoch am Ende die Finanzierung nicht stemmen konnte. Nun wird die Cefetra-Gruppe nach Angaben aus Verhandlungskreisen von einer Gruppe von acht Käufern übernommen, die jedoch nicht genannt werden möchten.
Im XETRA-Handel notiert die BayWa-Aktie zeitweise 4,83 Prozent höher bei 3,04 Euro.
