BayWa-Großaktionäre übergeben Anteile vorübergehend an Treuhänder

Der Münchner Agrarkonzern BayWa hat sich mit Banken und seinen beiden Großaktionären auf ein neues Sanierungskonzept geeinigt. Das angeschlagene Unternehmen bekommt danach bis 2030 - zwei Jahre länger als bisher - Zeit, sich zu sanieren, wie die BayWa am Dienstagabend in München mitteilte.

Den Plänen zufolge übertragen die Großaktionäre, die Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und die österreichische Raiffeisen Agrar Invest AG, ihre Anteile von zusammen 67,1 Prozent an einen Treuhänder und bekommen sie nur zurück, wenn sie bei einer Kapitalerhöhung 2029 zusammen mindestens 220 Millionen Eigenkapital nachschießen.

Verkauf der Grünstrom-Tochter zur Entlastung

Die Banken machen im Gegenzug Zugeständnisse bei den Schulden: 700 Millionen Euro werden nachrangig gestellt, weitere 900 Millionen bekommen sie insoweit zurück, als der Verkauf der Wind- und Solarpark-Tochter BayWa r.e. diese Summe einbringt. Die Tochter, die durch hohen Kapitalbedarf zur Schieflage des Konzerns beigetragen hatte, gehört bisher zu 51 Prozent der BayWa AG und zu 49 Prozent dem schweizerischen Investor EIP. Beider Anteile sollen nun auf einen Sanierungsgesellschafter - eine Art Treuhänder - übertragen werden, der den Verkauf des Unternehmens organisiert. Mit dem Schritt bekommt die BayWa die Tochter aus der eigenen Bilanz.

Die Probleme der BayWa r.e. hatten die Pläne von Chefsanierer Michael Baur durchkreuzt, den Konzern bis 2028 um rund vier Milliarden Euro zu entschulden. Weil das Geschäft mit dem Weiterverkauf von Wind- und Solarparks stockt, hatte sich der aus dem Verkauf der Tochter erhoffte Erlös als unrealistisch herausgestellt. Deshalb musste das Sanierungspaket noch einmal aufgeschnürt werden. Im Zuge der neuen Vereinbarung soll sich die BayWa künftig wieder auf das angestammte Geschäft mit dem Agrarhandel, Landtechnik und Baustoffen konzentrieren. Neben der neuseeländischen Obstplantagen-Tochter T&G Global soll auch die Sparte "Wärme und Mobilität" verkauft werden, die etwa Pelletheizungen baut, E-Ladestationen betreibt und Schmierstoffe verkauft.

spa

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