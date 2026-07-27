BB Biotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BB Biotech veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

BB Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,18 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,830 CHF je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 640,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,0 Millionen CHF, während im Vorjahreszeitraum -20,4 Millionen CHF ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at