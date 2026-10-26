BB Biotech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BB Biotech hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 3,17 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BB Biotech 8,16 CHF je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat BB Biotech 94,5 Millionen CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 349,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,0 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at