Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
20.02.2026 08:39:09
BB Biotech profitiert vom besseren Marktumfeld
BB Biotech hat von den stabilisierten Marktbedingungen profitiert. Im vergangenen Jahr habe sich der Fokus der Investoren wieder stärker auf unternehmensspezifische Fundamentaldaten gerichtet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
