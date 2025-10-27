BB Biotech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BB Biotech hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 8,16 CHF gegenüber -2,870 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 21,0 Millionen CHF in den Büchern – ein Minus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BB Biotech 23,6 Millionen CHF erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at