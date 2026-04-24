Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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24.04.2026 07:46:01
BB Biotech verbucht erneut Verlust im ersten Quartal
Die auf Healthcare und Pharma fokussierte Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat im ersten Quartal einen Verlust ausgewiesen. Der fällt jedoch geringer aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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