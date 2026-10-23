Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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23.10.2026 07:42:55
BB Biotech verfünffacht Gewinn auf 605 Millionen Franken
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BB Biotech profitiert von der Kursentwicklung seiner Beteiligungen an Unternehmen aus der Biotechbranche. (Bild: Shutterstock)">
Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat in den ersten neun Monaten 2026 einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 605 Millionen Franken – fast sechsmal so viel wie im Vorjahr. Das dritte Quartal war allerdings deutlich schlechter.
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