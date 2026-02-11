|
11.02.2026 06:31:28
BB Seguridade Participacoes: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BB Seguridade Participacoes hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 273,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BB Seguridade Participacoes 242,8 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,830 USD. Im Vorjahr hatte BB Seguridade Participacoes ebenfalls ein EPS von 0,830 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,07 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte BB Seguridade Participacoes 996,31 Millionen USD umgesetzt.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD ausgegeben.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.