BB Seguridade Participacoes: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BB Seguridade Participacoes hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 273,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BB Seguridade Participacoes 242,8 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,830 USD. Im Vorjahr hatte BB Seguridade Participacoes ebenfalls ein EPS von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,07 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte BB Seguridade Participacoes 996,31 Millionen USD umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD ausgegeben.

