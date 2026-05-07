07.05.2026 06:31:29

BB Seguridade Participacoes präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BB Seguridade Participacoes hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 296,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 248,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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