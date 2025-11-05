BB Seguridade Participacoes SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BB Seguridade Participacoes SA hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,16 BRL je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,82 Prozent auf 1,58 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at