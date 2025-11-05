|
05.11.2025 06:31:28
BB Seguridade Participacoes SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
BB Seguridade Participacoes SA hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,16 BRL je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,82 Prozent auf 1,58 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!