BB Seguridade Participacoes SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BB Seguridade Participacoes SA veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,10 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 BRL je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat BB Seguridade Participacoes SA mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 7,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at