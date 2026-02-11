BB Seguridade Participacoes SA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BB Seguridade Participacoes SA hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,42 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Milliarden BRL ausgewiesen.

BB Seguridade Participacoes SA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,65 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,46 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,96 Milliarden BRL gegenüber 5,37 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at