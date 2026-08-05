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05.08.2026 06:31:29
BB Seguridade Participacoes SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BB Seguridade Participacoes SA hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde mit 1,24 BRL ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,24 BRL, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BB Seguridade Participacoes SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,46 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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