BB Seguridade Participacoes SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BB Seguridade Participacoes SA gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,20 BRL. Im Vorjahresquartal hatte BB Seguridade Participacoes SA ebenfalls ein EPS von 1,20 BRL je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat BB Seguridade Participacoes SA 1,54 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,58 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at