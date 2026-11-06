BB Seguridade Participacoes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BB Seguridade Participacoes gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 299,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at