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05.11.2026 06:31:28
BBB Foods A legte Quartalsergebnis vor
BBB Foods A hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BBB Foods A -0,660 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BBB Foods A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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