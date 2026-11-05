BBB Foods A legte Quartalsergebnis vor

BBB Foods A hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BBB Foods A -0,660 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BBB Foods A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at