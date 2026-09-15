BBB Food a Aktie

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WKN DE: A402VB / ISIN: VGG0896C1032

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15.09.2026 14:00:02

BBB Foods Director Sells Full Stake After 98% Stock Gain

Director Rose Nicole Dominique Reich Sapire sold 7,623 shares of BBB Foods Inc. (NYSE:TBBB) on September 9, 2026. SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($51.00); post-transaction value based on Sept. 09, 2026 market close ($51.66).

BBB Foods Inc. operates as a significant discount grocery retailer in Mexico with a workforce of 29,202 employees managing a substantial retail footprint. The company's strategic positioning in the consumer defensive sector reflects its focus on essential goods with stable demand characteristics. Despite current net income pressures, the company's substantial revenue base of MXN 91.1 billion TTM demonstrates its scale and market presence within Mexico's retail landscape.

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