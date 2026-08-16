BBB Food a Aktie
WKN DE: A402VB / ISIN: VGG0896C1032
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16.08.2026 22:29:43
BBB Foods Shows a Net Loss but Its Cash Flow Surged. Here's How to Read an Insider's Trade Before Last Week's Earnings
Sami Gabriel Khouri, a director at BBB Foods Inc. (NYSE:TBBB), disclosed a non-discretionary disposition of 14,101 Class A Common Shares on August 7, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($40.67); post-transaction value based on the August 7 market close ($40.80).BBB Foods Inc. operates as a significant discount retail grocer in Mexico with substantial scale, managing a network of approximately 29,202 employees and generating $83.3 billion in TTM revenue. The company's competitive positioning centers on its ability to offer a diverse merchandise mix at discount pricing while maintaining operational efficiency across its Mexican retail footprint. Despite current profitability challenges reflected in a TTM net loss of $3.3 billion, the company's substantial revenue base and market presence underscore its significance within the Mexican consumer defensive sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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