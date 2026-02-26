|
26.02.2026 06:10:38
BBBank meldet Rekordergebnis nach Fusion mit PSD Bank
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die BBBank sieht ihre Position als größte genossenschaftliche Privatkundenbank nach der Fusion mit der PSD Bank Berlin-Brandenburg gestärkt. Vorstandschef Oliver Lüsch verwies auf die 36.000 neuen Kunden im vergangenen Jahr sowie eine starke Zunahme der Kundeneinlagen und des Kreditneugeschäfts. "Es macht mich stolz, dass wir parallel zum Fusionsprozess im Jahr 2025 ein operatives Rekordergebnis erzielt haben."
Das operative Ergebnis der Bank kletterte von 83,3 auf 110,9 Millionen Euro an. Der Zinsüberschuss stieg von 209,4 auf 285 Millionen. Unter dem Strich betrug der Gewinn 20,6 nach 16,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Es sei gelungen, die Position als größte genossenschaftliche Privatkundenbank weiter auszubauen. Im laufenden Jahr strebt die Bank auf ihrem Wachstumskurs die Fusion mit einer weiteren genossenschaftlichen Bank an. Nämlich mit der PSD Bank Hessen-Thüringen.
Aktuell zählt die Genossenschaftsbank über 490.000 Mitglieder und beschäftigt in Deutschland etwas mehr als 1.600 Männer und Frauen./ols/DP/zb
