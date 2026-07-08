Channel Holdings Aktie

Channel Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053

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08.07.2026 14:29:18

BBC in talks with Channel 4 over combining streaming services, says Matt Brittin

Broadcaster’s new director-general says UK needs ‘sovereign platform’ to compete with US tech giants such as NetflixWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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