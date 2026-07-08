Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
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08.07.2026 14:29:18
BBC in talks with Channel 4 over combining streaming services, says Matt Brittin
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