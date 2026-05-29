BBI Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BBI Development hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,13 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,3 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at