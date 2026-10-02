BBI Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BBI Development lud am 29.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BBI Development ein Ergebnis je Aktie von -0,450 PLN vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BBI Development in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,6 Millionen PLN im Vergleich zu 8,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at