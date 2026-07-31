BBK BSC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BBK BSC hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,01 BHD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BBK BSC mit 0,010 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BBK BSC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 75,7 Millionen BHD im Vergleich zu 71,4 Millionen BHD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at