BBK BSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BBK BSC hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,32 Prozent zurück. Hier wurden 44,6 Millionen BHD gegenüber 73,5 Millionen BHD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at