BBK BSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BBK BSC hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BHD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BBK BSC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BHD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75,2 Millionen BHD umgesetzt, gegenüber 73,8 Millionen BHD im Vorjahreszeitraum.

BBK BSC hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,040 BHD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 BHD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 328,80 Millionen BHD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 327,00 Millionen BHD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

