BBMG A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BBMG A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BBMG A 20,60 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,70 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at