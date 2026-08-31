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31.08.2026 06:31:29
BBMG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
BBMG ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BBMG die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat BBMG mit einem Umsatz von insgesamt 3,03 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23,73 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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