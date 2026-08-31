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31.08.2026 06:31:29
BBMG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
BBMG hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 HKD gegenüber -0,030 HKD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,43 Prozent zurück. Hier wurden 23,71 Milliarden HKD gegenüber 30,97 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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