13.08.2026 06:31:29

bBreak Systems Company,Limited Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

bBreak Systems Company,Limited Registered hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat bBreak Systems Company,Limited Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 359,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 325,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 22,40 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte bBreak Systems Company,Limited Registered 20,12 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,39 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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