bBreak Systems Company,Limited Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

bBreak Systems Company,Limited Registered lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 5,17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat bBreak Systems Company,Limited Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 322,7 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 340,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at